La soledad puede ser peor que fumar 15 cigarrillos al día

La soledad ha supuesto un importante problema social en Estados Unidos y ha llegado a tal punto que ya se ha convertido en un negocio. Así lo refleja el reportaje "Se compran amigos y abrazos: la epidemia de la soledad en Estados Unidos ya es un negocio" que Antonia Laborde ha escrito desde Washington para el diario El País.

La situación es tal que las autoridades sanitarias han llegado a advertir de que sentirse solo es tan dañino como fumar 15 cigarrillos al día; y es que más de la mitad de los adultos estadounidenses están convencidos de que nadie los conoce realmente y el 46 % reconoce sentirse solo a veces o siempre según una encuesta de las compañías Cigna e Ipsos.

La rentabilidad económica de la soledad

Las compañías de seguros ya tienen en cuenta este problema en sus planes de salud y la compañía CareMore Health ofrece desde hace dos años el programa Unidos que -en la práctica- consiste en realizar llamadas telefónicas semanales o visitas al hogar del paciente.

En La Ventana hemos hablado con Javier Yanguas, psicólogo y director científico del Programa de mayores de la Fundación "La Caixa" que cree que esta realidad norteamericana no está alejada de la española. Además, Yanguas apunta que estos programas de acompañamiento no son una solución al problema: "Creo que le reto que tenemos es el de la soledad; y el reverso de la soledad no es la no soledad, sentirse acompañados; el reverso real de la soledad es tener unas buenas relaciones sociales".

Cuidar las relaciones sociales

Yanguas está convencido de que vivimos en "una época un poco oscura" en la que "no nos gusta lo complicado"; y cree que tener unas buenas relaciones sociales es algo complicado: "Nuestros hijos nos chillan, nuestro hermano nos hace no sé qué... Tiene también esa parte mala".

"Igual el problema que tenemos no es solo el de la soledad, sino que tenemos un mundo en el que hemos estado quitando cosas buenas o cosas que las relaciones sociales nos dan por un mayor individualismo, por un mayor triunfo momentáneo de la persona"; explica Yanguas que cree que es algo reversible, aunque "ahora el péndulo pendulea para el lado del individualismo".

Cada vez más individualismo

Este psicólogo cree que el problema de la soledad y las redes sociales está relacionado también con otros problemas como el del barco Open Arms "tiene que ver con una manera de no reconocer al otro (...) Nos estamos haciendo cada vez más individualistas, nos metemos más hacia dentro de nosotros y hacia esa dirección parece que va el mundo. Y la soledad yo creo que es una parte de esa especie de péndulo que nos lleva a estar solos".

Yagues cree que es complicado revertir esta situación, que es algo que se debe hacer "generando nuevos discursos más comunitarios, menos individualistas, más de los oros, más a largo plazo, más de invertir relaciones..."; y, aunque sí que cree que es difícil todo esto asegura que es fundamental hacerlo porque "en las relaciones nos jugamos el futuro de lo que queremos ser en definitiva".