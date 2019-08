Manu Carreño: "Con el talento sólo no vale y eso lo deberían saber Neymar y su padre"

Este lunes 'El Larguero' te avanzó la última hora de la situación de Neymar Jr y la oferta con la que el Barcelona pretende convencer al PSG este mismo martes en París para que el brasileño juegue esta temporada en el conjunto azulgrana: cesión con opción de compra obligatoria al final de la campaña (170 millones de euros, sin jugadores).

No obstante, Manu Carreño se muestra reticente a la hora de fichar a un futbolista que en estos dos años no ha rendido al nivel esperado en el París Saint-Germain. "Si fuera el Barça no fichaba a Neymar. Y ojalá venga, tendríamos una película de dibujos animados cada día, ahora yo si fuera el presidente del Barcelona o del Real Madrid no me dejaba la pasta".

"Tiene dos años más que cuando se fue del Barcelona, creo que se ha devaluado, que creo que no ha demostrado nada importante y aunque tiene un talento a la altura de casi nadie, quitando Messi y Cristiano, pero siempre he dicho que con el talento sólo no vale y eso lo debería saber Neymar y su papá", remató.