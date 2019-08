Rivaldo: "Apostaría a que Neymar vuelve al Barça, tanto él como su padre tienen ganas de volver"

Vitor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo, fue el gran protagonista del arranque de 'El Larguero' de este martes. La leyenda azulgrana charló con Manu Carreño sobre Neymar Jr. y dejó clara su opinión respecto al futuro de su compatriota: cree que volverá al Fútbol Club Barcelona.

"Si tuviera que apostar dónde va jugar diría el Barcelona. Neymar tiene muchas ganas de volver y su padre también, creo que sería importante que volviese, sería muy bueno para él. Se equivocó yéndose y tiene que volver al Barça", comentó Rivaldo, el cual piensa que el futbolista del PSG se equivocó en su momento. "Yo creo que Neymar se equivocó muchísimo en salir del Barcelona. Se habla mucho del Barcelona y del Real Madrid pero a mí me gustaría mucho que volviera al Barça".

También tiene claro que le recomendaría a Bartomeu realizar el fichaje. "Creo que sí, sería bueno para el Barça que volviera. El Barça ya es fuerte pero con Neymar sería más fuerte de cara a conseguir la Champions. Creo que si lo ficha el Barcelona cuando empiece a jugar y a marcar goles los aficionados se olvidarán de lo que pasó. Los hinchas lo que quieren es ganar la Champions. ¿Los cuatro juntos? Creo que cuando los jugadores son buenos hay espacio para todos y ellos son grandísimos jugadores".

También cree que le iría muy bien al Real Madrid si eligiese fichar por el conjunto blanco. "Para el Real Madrid sería bueno que Neymar fuera allí, pero yo jugué cinco años en el Barcelona y le tengo mucho cariño, me gustaría que fuera al Barça. Pero sí claro, si Neymar va al Madrid sería bueno para el equipo y para el propio Neymar".

Hubo tiempo para comentar la publicación de instagram que mostró este lunes, en la que pedía el regreso de Neymar y la cual le gustó al padre de Neymar. "Lo he visto. El propio padre de Neymar sabe que su hijo se equivocó cuando se fue al PSG. Tiene tiempo para pedir perdón si tiene que pedir perdón a los aficionados".

Por último habló acerca de quiénes son para él los mejores del mudo. "Para mí Messi es el mejor del mundo. El segundo sería Cristiano Ronaldo, el tercero mejor del mundo está difícil. ¿Neymar? No, no. Neymar por todo lo que ha pasado, no. Si viene al fútbol español la próxima temporada puede estar entre los tres mejores"