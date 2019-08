La importancia de saber dosificar en un festival

Sabemos que pillas el festival con ganas, que llevas muchos meses esperando este momento, que quieres ver mil conciertos, que vas a volver a muchos amigos, pero hombre... no hace falta quedarse hasta el último minuto cada día. Quizás sea uno de los grandes errores de los festivaleros: gastar todas las pilas en los primeros días y llegar desfondado en el 'sprint' final.

Hay que tener claro que los festivales no son una carrera de velocidad, son una maratón. Los djs de cierre de jornada son un disfrute máximo, pero es probable que al siguiente día sufras un aumento del cansancio en las piernas, notes la falta de horas de sueño y los excesos de los últimos bailes de la noche -y de lo que no son bailes, jeje-. Es importante saber cuál es tu límite, que hace falta apurar hasta que literalmente cierran el festival. Por eso, si puedes escapar (huir) cuanto antes, mejor.

Y es que el último día las piernas flaquean (seguro que lo has sentido alguna vez). No será la primera vez que vas viendo "heridos de guerra" por las zonas ajardinadas del recinto, que ves a más de uno gastando sus últimos 'tokens' en mil botellas de agua, o que simplemente a las doce de la noche hagas como la cenicienta y tengas que ir antes al camping porque no puede más. Y no querrás ser tú, ¿verdad?

Ahí está la importancia de saber dosificar. El festival es muy largo y no querrás perderte el último día por estar dándolo todo durante las primeras jornadas. Prioriza, marca los conciertos que más te gusta, ¡e incluso échate una siesta! Que luego el tío del mazo no perdona. Y como dice el dicho: una retirada a tiempo, también es una victoria.