Cómo encontrar a tus amigos si te pierdes en un festival

Tú, que nunca te has perdido, de repente te encuentras en la más absoluta soledad. Hay miles de personas a tu alrededor pero ninguna de las caras que ves es reconocida. No sabes que ha podido pasar, estabas pidiendo un simple cerveza y cuando te has dado la vuelta tus amigos/as ya no estaban en el sitio que te han dicho que te iban a esperar... Pues bueno, que no cunda el pánico, aquí vienen algunos consejos para reencontrarte con ellos.

Siempre hay alguien que está atento al teléfono -siempre y cuando estén con la batería cargada-. Llámale y concreta un punto de encuentro. Si justo en ese momento todos ellos están viendo un concierto, o quedas con tus compañeros de festival después o te aventuras a entrar entre la muchedumbre en su búsqueda. Es ahí donde empieza la operación rescate.

Ojo, hay quien se vale con que le manden una simple foto del escenario para hacerse a la idea de dónde es el punto de encuentro. ¡Incluso hay gente que en los preparativos del festival ya ha planeado un punto para acudir si te pierdes! Pero si no tienes ese don de la ubicación... tienes alternativas.

Una de las formas más típicas es levantar el móvil en modo linterna, pero este arte se está multiplicando a pasos agigantados y es probable que veas diez linternas (cada una en un punto diferente) sobre las cabezas del público. Lo que ya sería un máster en rescates de amigos es hacer la misma maniobra (móvil + linterna) y acompañarlo con el vaso para hacer el modo lámpara. Una fórmula inconfundible -y no muy extendida- con la que les encuentras aunque estén a cien metros de distancia.

Y si no les encuentras no te preocupes, vete al sitio donde mejor se escucha el concierto que es cerca de la mesa de sonido y haz amigos, que la gente en los festivales es mi maja.