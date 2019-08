Lucrecia Martel, presidenta del jurado: "No iré a la gala de Polanski, no puedo aplaudir"

Todavía quedan tres días para que se presente su película y Polanski ya acapara todos los titulares del Festival de Venecia. El director polaco, acusado de violanción en el año 78, sigue siendo una presencia polémica allá donde va. Con la imposibilidad de viajar a según que países para no ser extraditado a Estados Unidos, su presencia en Venecia será por Face Time, al menos, así lo aseguró el director de la Mostra, Alberto Barberá.

De momento, la presidenta del Jurado de la Sección Oficial, Lucrecia Martel, ha confirmado, en la rueda de prensa inicial, que no acudirá a la gala de estreno de la película de Polanski, J'accuse.

"No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir", ha dicho la directora de Zama en la rueda de prensa inaugural.

En todo festival el jurado acude al completo a todas las proyecciones oficiales, a las que también asisten el director y las actrices y los actores de la película presentada en concurso. Después de la proyección siempre hay un habitual aplauso. Dice Martel que le ha costado un debate interno el no renunciar a presidir el jurado, una vez supo que estaba el director polaco. "La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda", dijo, "pero he visto que la víctima considera el caso cerrado, no negando los hechos sino porque cree que Polanski ha cumplido lo que su familia y ella habían pedido".

"Si la víctima se ve resarcida, ¿qué vamos a hacer nosotros?, ¿ajusticiarle, negarle estar en el festival, ponerle fuera de competición para proteger el festival? Son conversaciones pendientes de nuestro tiempo, sacar o meter a Polanski nos obliga a conversar, no es algo sencillo de resolver".

Sin embargo, también ha admitido que es un acierto que esté en competición: "es un diálogo que nos debemos y qué mejor lugar que éste para emprender ese camino". Sin duda, habrá diálogo y opiniones de todos y cada uno de los artistas que pasen por el certamen. "No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea". Sobre el tema de Polanski, Barbera ha matizado las declaraciones de su presidenta del Jurado. "La historia del arte está llena de personas que han cometido crímenes pero no por esa razón dejamos de considerar sus obras", manifestó e insistió en que después de ver su película no tuvo ninguna duda.

Polanski no es el único director sobre el que pesa la sombra de la violación, también Nat Parker, director norteamericano que ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance con El nacimiento de una nación, fue acusado por una joven de violación durante la universidad.