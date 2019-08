Pedro García Aguado: "Esto es como si me hubieran colgado una medalla como la de Atlanta por el miedo y la responsabilidad"

El nuevo Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid ha estado en El Larguero mostrándose muy contento por su nombramiento. El campeón olímpico y mundial de Waterpolo, sostuvo que Isabel Díaz Ayuso le ha dicho “calienta que sales”, con respecto a la incorporación a su nuevo cargo de la Comunidad de Madrid.

García Aguado, explicó cómo surgió su nombramiento en el primer cargo público de una comunidad que afrontará en su vida: “Nace de una reunión que tenemos un día en Madrid donde yo le propongo distintas cosas para que a los jóvenes no les pase lo mismo que a mí (…) Para mí esto es como si me hubieran colgado una medalla como la de Atlanta por el miedo y la responsabilidad”, añadió.

El ex-deportista, que se despidió de “Hermano Mayor” después de siete temporadas, ha revelado sus expectativas o deseos de cara a su futuro en la comunidad de Madrid: “Me apetecería hacer un ejército de hermanos mayores para que ayuden a los jóvenes que lo necesitan”, sostuvo García Aguado. Por último, no dudó en aconsejar a los jóvenes que escuchaban en El Larguero una vez más: “A los jóvenes les diría que no se hundan cuando las cosas no salen como ellos quieren”, concluyó diciendo.