Pedro Almodóvar: "Mi cine era el resultado de la España democrática"

Pedro Almodóvar arrancó su andadura internacional aquí en Venecia. Vino con Entre tinieblas en el 83, una película de monjas cantantes y que se drogaban que llegaba en la España de la transición. Pero el gran recuerdo es el de Mujeres al borde de un ataque de nervios en el 88. “Es un premio importantísimo, si te lo dan claro, y tratándose de Venecia un lugar donde nací como director es una emoción muy especial”, decía el director que reconocía sentir que el tiempo le ha dado la razón. Y es que aquella vez, el jurado no premió su película, solo con mejor guion. “Me siento un poco como que 31 años después me están dando León de Oro por una película que traje en el 88”, soltaba en la rueda de prensa.

Este es un buen año para el director español. Su película Dolor y gloria ha tenido buenas críticas ya ahora empieza la promoción en Estados Unidos, donde harán campaña en los Oscar. “Dolor y gloria son dos palabras de las que soy muy pudoroso. No quiero quejarme mucho del dolor y sobre la gloria trato de no ser demasiado ostentoso, no me va ni una cosa ni otra”.

Desde Pepi Luci Bon y otras chicas del montón, su primera película, siempre ha mostrado diversidad sexual y de género y mujeres, muchas mujeres. Ese ha sido siempre su compromiso político. “La vida era diversa, en el momento en que vivía España en esos años, los 80, España despertaba después de una tremenda dictadura. Lo más importante en La Movida y en España era el hecho de haber perdido el miedo”, explica ante la prensa.

“Con el poder que me da el hecho de ser director, impuse en mis películas toda esa variedad que hay en la vida, personajes extraños o extravagantes para algunos, pero para mi era la vida misma. Todas las orientaciones sexuales eran bienvenidas. Como autor, de lo único que me siento responsable es de cómo son los personajes de los que hablo”. De ahí personajes como Gael García Bernal en La Mala educación, Carmen Maura en La Ley del Deseo, ejerciendo de mujeres trans.

Almodóvar está en plena exaltación de aquella época de cambio. “Lo que más me fascinaba era el cambio que se estaba operando en España. Ese era mi gran nutriente, la calle. Yo me rodeaba de gente muy joven. Y la noche madrileña era interminable, divertida y de una gran diversidad, yo me formé en esa universidad en ese momento”, contaba el director que reconoce que sus películas son fruto de la democracia española. “Mis películas son resultado de la democracia española, demuestran que era una democracia real”.

Una España que ha cambiado en todos estos años, pero que, según Almodóvar sigue conservando parte de esa modernidad, a pesar de la extrema derecha: “Claro que existe, hay una España que, como en casi todos los países, tiende todo e incluso algo que espese había resistido, que era tener un partido de ultraderecha, algo que en España ocurre este año. No sé si calificar de moderna a la extrema derecha esto más adecuado”.

Por eso, insistía la diversidad ha sido su gran alegato en su cine. Un cine donde el uso del color es el eje de un estilo reconocido en todo el mundo. “No he buscado un estilo, pero ha ido llegando con los años”, reconocía.

“En todas mis películas he usado el technicolor de las películas que veía de niño. Color fuerte por razones químicas de la época. También hay una reacción en contra del lugar donde nací. Nací en La Mancha, un país extremadamente conservador, como calvinista, se veía muy poco color, la propia región es muy árida. Era exactamente lo contrario a como yo me sentía. Por eso mis películas son tan coloristas y tan barrocas, porque La Mancha es un lugar muy severo en cuanto a lo que ves, y mi cine era una reacción a lo que veía de la infancia. No recuerdo haber visto el rojo en mi infancia. Recuerdo el negro de las mujeres de luto, que iban acumulando muertos”, decía el director que ya se ha ido de Venecia con su León de Honor.