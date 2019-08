No fue para tanto. Ni siquiera se molestaron en hacer aparecer a Polanski, por Skype o FaceTime, tal y como había prometido el director del Festival de Venecia, Alberto Barberá. El director polaco mandó su película, J'accuse, traducida en España como El oficial y el espía, y a sus actores, Jean Dujardin, Louis Garrel y Emmanuelle Seigner, que además es su esposa.

“Como no está presente el director Roman Polanski, no responderemos más que a los aspectos productivos de la película. Toda la polémica y lo que ha sucedido no es interesante. Esto no es un tribunal moral sino una maravillosa muestra de cine. Agradezco a Dios haber podido trabajar con Roman Polanski y haber podido dar al público esta historia, que es de una actualidad desconcertante”, advertía el productor italiano, Luca Barbareschi, un exdiputado de las listas de Silvio Berlusconi. Y se cumplió.

Lo de la actualidad desconcertante es, además, todo un acierto. La cinta sobre el caso Dreyfus, un caso que conmocionó a Francia en 1864, habla del momento actual. Alfred Dreyfus, un oficial del ejército francés, fue condenado por traición a la patria. Un montaje policial y mediático, en el que condenaron a un inocente solo porque era judío. También condenaron al escritor Zola, por un artículo defendiendo a Dreyfus, titulado J'accuse, título que coge la película.

El oficial y el espía es un ejercicio de estilo de cine clásico, en el que el director de Repulsión o Chinatown, muestra una precisión extrema a la hora de configurar cada encuadre, desde la primera escena, donde le quitan los galones al acusado. Polanski elige el thriller político para encarar este momento clave en la historia reciente del país galo. Se aleja del historicismo y se centra en desmontar las acusaciones falsas y las cloacas del estado. Dreyfus fue una de las primeras víctimas de las fake news y de un sistema de espionaje más cutre que el de Villajero y sus secuaces.

Las persecuciones en Twitter, los casos de odio y la capacidad del estado para crear enemigos son los temas que conectan esta película con el momento actual. Hasta ahí todo magnífico. Nada nuevo, pero maravillosamente filmado. Acertado también el punto de vista, no es Dreyfus, sino un general que descubre el pastel. Polanski, superviviente del Holocausto y del acoso del estalinismo, tenía muchos motivos para adaptar este novela de Robert Harris.

Sin embargo, parece que el mensaje es contra aquellos que siguen señalando al director por lo acontecido en 1977. La justicia estadounidense le condenó por violar a una menor. Pasó unos días en la cárcel y luego se fugó. La orden de detención no ha espirado y Polanski no puede viajar a países que tengan acuerdos de extradición con Estados Unidos, como es el caso de Italia. “La mayoría de quienes me acosan no me conocen ni saben nada del caso”, rompía así su silencio el director en Deadline. “Hacer una película como esta ayuda mucho. En la historia, a veces encuentro momentos que he experimentado, puedo ver la misma determinación por negar los hechos y condenarme por cosas que no hice. Me suenan muchos de los métodos del aparato de persecución que muestra esa película, algo que me ha inspirado”, dice Polanski.

En Venecia ni palabra. Lo único la defensa de su esposa, la actriz Emmanuelle Seigner protagonista de sus últimas películas. “Es difícil hablar por boca de Roman, lo que puedo decir es que ese sentimiento de persecución lo puedo comprender porque he compartido mi vida con él durante estos años de matrimonio. En lo que concierne a cómo es como director, tengo que decir que es extremadamente preciso con el encuadre, pendiente de la luz, la cámara y que da mucha libertad al actor a través del encuadra”.