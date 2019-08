"Has hecho lo que debías, pero no lo que te convenía": lo que pudo dejar fuera de un Mundial a Iturralde

Este jueves Iturralde González ha estrenado su nueva sección en El Larguero en la que contará los mejores momentos y anécdotas vividas a lo largo de sus 31 años de arbitraje.

En la primera de ellas nos sitúa en el Mundial sub-20 de Emiratos Árabes en el año 2003. “Emiratos Árabes había cogido el Mundial porque le había dicho a la antigua FIFA que ellos pagarían todos los viajes de las selecciones”, ha apuntado Iturralde.

“En los octavos de final me ponen de cuarto árbitro en un Australia - Emiratos Árabes y en una jugada al borde de los banquillos un jugador de Emiratos entra tarde y le da un codazo a un rival. El árbitro lo ve y no hace nada, por lo que todo el equipo australiano se levanta del banquillo y yo les digo ‘tranquilos, tranquilos, que ahora le expulsará, que es clarísimo, le ha roto la nariz...’. Y entonces veo que no va a hacer nada y le digo ‘ven aquí’. Me dice ‘¿qué? Y le respondo ‘¿cómo que qué? Que le ha roto la nariz’, y me dijo, ‘es Emiratos Árabes...’. Le respondí, ‘claro, es Emiratos árabes y el otro tiene la nariz rota…’”.

"Al final le expulsa y tras el partido hacemos el acta. Él no sabía ni redactarla y le digo que es conducta violenta porque no iba a por el balón. Querían que dijésemos que era juego brusco grave, que es cuando va a por el balón, para que le cayera solo un partido y pudiera jugar unas eventuales semifinales, pero era conducta violenta y así lo señalamos. Algo después nos cita el Comité de Competición -el más joven tenía 90 años- y nos dice que creen que nos hemos equivocado en la redacción. Entonces salta el árbitro principal: ‘La ha redactado el cuarto arbitro’. Me dicen que creen que es juego brusco grave y me ponen la jugada y dicen que quieren que la vea. El árbitro se desentiende y me dicen, ¿’no la ves como juego brusco grave? Le respondo que no, que aquí en la imagen me parece más conducta violenta todavía. Me dicen que tranquilo que lo vea otra vez y digo que no, que no, que ya está más que vista”, ha continuado explicando Iturralde.

“El día antes de pitar el EEUU – Argentina de cuartos de final estoy en el hall con los dos asistentes y entra Villar y me dice delante de todos: ‘Ya me han llamado y me han dicho que has hecho lo que debías, pero no lo que te convenía’. Yo no le di importancia en ese momento a la frase, quizá por mi juventud… Me salen unos cuartos espectaculares, pero acaba el partido y me dicen que me pase por la 230, que ya sabíamos que cada vez que te llamaban allí era para mandarte a casa. Todos los árbitros de las grandes ligas que estaban ese Mundial sub-20 fueron al Mundial de Alemania menos uno: yo”, ha concluido Iturralde.