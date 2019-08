Si el Joker dio una patada al neocapitalismo y sus consecuencias, la exclusión de gran parte de la población del acceso a una vida digna, Costa-Gavras no iba a ser menos. Exponente del cine político europeo desde Zeta o Missing, el director griego ha presentado fuera de competición en la 76ª Mostra de Cine de Venecia la película Adults in the room, basada en el libro homónimo del ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, y, además, recibe el premio especial Jaegger LeCoultre del festival por su contribución a la innovación del cine contemporáneo.

"Tenemos que pensar lo que es la izquierda; no son los hombres, son ideas, es una filosofía de vida que hemos confiado a unos hombres que han fallado», decía el director en una vibrante rueda de prensa. "Europa se ha convertido en un continente, un imperio neoliberal, en los últimos 15 años ha estado muy mal dirigida", ha manifestado.

El director de El capital no ha tenido problema en dar nombres y apellidos, ha criticado al expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso y, aunque sin nombrarlo, también al actual responsable de la CE, el luxemburgués Jean Claude Juncker, "un hombre que ha convertido su país en un paraíso fiscal".

"Más de 350 compañías se han establecido durante su mandato en Luxemburgo, no parece el papel para un presidente de la UE", añadía, al mismo tiempo ha advertido del peligro de los populismos como los que precedieron a los catastróficos años 30 y ha manifestado su esperanza de que la futura presidencia alemana de la UE cambie las cosas.

Costa-Gavras ha hecho reír ala prensa cuando un periodista brasileño le ha pedido que haga una película sobre el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. "Para Bolsonaro necesitamos a Chaplin", decía de manera ingeniosa.

En Adults in the room el cineasta convierte en una farsa la tragedia de la crisis de la deuda griega y relata la negociación del Gobierno de Syriza con las instituciones europeas a partir de su victoria electoral en 2015, basándose en el libro de Varoufakis.

La película arranca con la campaña y consecuente victoria electoral de la formación izquierdista, satirizando los mensajes que el partido de Alexis Tsipras lanzaba apelando al orgullo nacional y haciendo hincapié en que los más de 320.000 millones de euros de deuda acumulada eran responsabilidad de 30 años de mal Gobierno de la vieja oligarquía política, es decir la Nueva Democracia (derecha) y el Pasok (socialistas).

Gavras muestra lo que ocurría dentro de las reuniones a puerta cerrada –la falta de diálogo–, antes de que los representantes políticos dieran la cara en ruedas de prensa que parecen auténticas encerronas.

Pese al tono de farsa, Varoufakis se muestra como una especie de héroe en lucha contra el «establishment»: el FMI, la troika, Berlín. Es el «outsider» que llevaba desde el primer día en el Gobierno su dimisión preparada en el bolsillo