Jordi Martí: "Valverde tiene que hacer un equipo. Griezmann y De Jong aún no se han encontrado"

Con el empate de este sábado ante el Osasuna, el FC Barcelona sigue ampliando su peor arranque liguero de los últimos años. La ausencia de Leo Messi en el campo, junto con sus compañeros de equipo, se sigue notando en las filas blaugranas, con una irregularidad a la que no nos tienen acostumbrados.

A pesar de que Ansu Fati, el joven de 16 años, haya minimizado los daños en el Sadar, en Pamplona, los de Valverde reflexionarán en este parón de selecciones con la intención de volver a la competición con la mejor actitud posible. Además, el fichaje de Neymar sigue dando vueltas por el vestuario del Barça, aunque parece que se enfría en estos últimos días de mercado de fichajes.

"Valverde tiene que hacer un equipo y no lo tiene. Los dos fichajes Griezmann y De Jong no se han encontrado con los otros jugadores aún. Neymar no vendrá pero ha desestabilizado al FC Barcelona", comentaba Jordi Martí en el Sanedrín del Carrusel Deportivo último tramo, analizando el empate del club barcelonés.

Nuestros expertos también han podido hablar de Rakitic, quien ha vuelto a no disputar ningún minuto en la tercera jornada de Liga. "Rakitic ha tenido una oferta del PSG, de la que creo que todavía está pendiente y que va aparte de Neymar", indicaba Santi Giménez. "Si el mercado estuviera cerrado para el Barcelona, Rakitic habría jugado aunque sea algún minuto", secundaba Lluis Flaquer.