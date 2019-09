A Kristen Stewart le dijeron que "podría obtener una película de Marvel" si ocultaba su sexualidad

La actriz Kristen Stewart se ha convertido en una abanderada en defensa de la libertad sexual, motivo por el que la intérprete ha sido discriminada en Hollywood. Stewart ha contado en una entrevista a la revista Harper´s Bazaar que le dijeron que "podría obtener una película de Marvel" si ocultaba su sexualidad.

"Me han dicho totalmente, si solo quieres hacerte un favor y no salir de la mano de tu novia en público, podrías obtener una película de Marvel", ha contado Stewart. "No quiero trabajar con gente así". La actriz reconoce que hay personas en la industria del cine a las que les gusta que saliera con chicas.

La gente que la rodeaba tenía una "mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera y tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no le gustas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que te identifiques como lesbiana, pero tampoco que lo hagas como heterosexual. Entonces, ¿qué demonios hago?, se pregunta la actriz.

A Stewart no le gustan las etiquetas, no se identifica como bisexual y tampoco como lesbiana. Es una persona que cada día se siente diferente, y añade que "creo que todos estamos llegando a un lugar donde, la evolución es algo extraño, todos nos estamos volviendo increíblemente ambiguos". "Y esto es realmente hermoso".

En este sentido, la actriz ha reconocido que la industria del cine está cambiando y que ahora la gente se acerca a ella atraída por su sexualidad indefinida. Kristen Stewart está viviendo uno de sus mejores momentos, acaba de presentar en el festival de Venecia su última película.

Se trata de Seberg, un thriller político ambientado en los años sesenta y en la que la actriz interpreta a Jean Seberg, una víctima del Programa de Contrainteligencia del FBI por participar en el movimiento por los derechos civiles.