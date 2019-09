"El Real Madrid no hace fútbol como para optar a los tres títulos de la temporada"

El Sanedrín de los exfutbolistas sigue en los lunes de El Larguero para analizar todo lo que depara la jornada y traernos las mejores anécdotas de Gustavo López, Kiko Narváez y el míster Álvaro Benito. La peculiaridad de este sanedrín fue el cierre de mercado y la confirmación de la permanencia de Neymar Jr. en París.

Un Atlético de Madrid eficiente aunque no brillante para Kiko, un Barcelona que se esconde un as de la manga llamado Leo Messi según Álvaro Benito, y un Real Madrid que para Gustavo López no sabe a qué juega, ni ve una idea de juego clara en los pupilos de Zidane.

Para Álvaro Benito, la situación del Real Madrid sigue siendo preocupante, y a pesar de confiar en la plantilla, sabe que muchos de los jugadores siguen sin estar a su nivel: "Es una incógnita que Hazard pueda liderar a este Real Madrid, que a día de hoy no hace fútbol como para optar a los tres títulos de la temporada"

El gran protagonista de este mercado, Neymar Jr., finalmente permanecerá en París a pesar de su deseo de abandonar la capital francesa, mínimo hasta el mercado invernal le tocará jugar con la camiseta del PSG.

El míster se esperaba algún movimiento de última hora por parte de los blancos: "Aunque casi imposible, era muy goloso imaginarse una ataque con Suarez, Griezmann, Messi y Neymar. Esperaba un Figo 2.0, un movimiento del Real Madrid por Neymar" sentencia el exjugador merengue.