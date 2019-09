Kepa confiesa lo sucedido con Sarri: "Me vino un buen chaparrón esa semana"

📻 @kepa_46, en @ElLarguero sobre lo sucedido con Sarri en la final de la Carabao Cup del año pasado



"No estoy orgulloso de lo que pasó, me vino un buen chaparrón esa semana"



"A partir de ahora preguntaré al entrenador en el descanso de las prórrogas (risas)" pic.twitter.com/jJgeT7aePv — El Larguero (@ellarguero) September 3, 2019

Kepa Arrizabalaga charló este martes con Manu Carreño en 'El Larguero' para analizar la actualidad de la Selección y hablar de cómo le va en el Chelsea tras ya más de un año en el conjunto londinense.

Durante la entrevista hubo tiempo para recordar aquel famoso episodio en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City de la temporada pasada en el cual Kepa se negó a ser sustituido en la prórroga por Maurizio Sarri.

Así explicaba el portero español su experiencia en aquella final. "Obviamente no estoy orgulloso de lo que pasó, me vino un buen chaparrón esa semana. Es una situación que nunca había vivido. Él se piensa que no estoy bien, todo va muy rápido y pasó lo que pasó. Pedí perdón, él me explicó lo que había sentido y más allá de eso el equipo y yo empezamos a estar en el foco esa semana. Internamente la cosa quedó hablada y finiquitada al día siguiente".

Además, al ser cuestionado por Manu Carreño sobre si volvería a actuar así si volviera a sucederle algo similar, Kepa se lo tomó con humor. "A partir de ahora en el descanso de la prórroga voy a preguntar al entrenador a ver qué tiene pensado (risas)".