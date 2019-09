Un libro que duele

Hoy quiero hablarte brevemente de ‘El Colgajo’. Del libro del superviviente del atentado de Charlie Hebdo, Philippe Lançon. Qué es el libro de un superviviente. Y por tanto un libro que habla también de la importancia que tiene la opinión de alguien que ha sobrevivido a algo así. Ha dicho en EP: "Desde el atentado tengo la sensación de que el tiempo es una espiral, que la vida es circular, que volvemos una y otra vez a pasar por el mismo sitio, pero nunca es exactamente el mismo sitio”. Y una cosa muy interesante que le dice a la periodista Laura Fernandez: "Ser una víctima le enseñó a desconfiar del papel de la víctima. “Las víctimas no somos vacas sagradas, también cometemos errores y debemos hacerlo”.

El libro duele. Porque no habla del autor que pudo morir sino del autor que vivió. De todos los Philippe Lançon que vivieron, del niño al adulto, y de alguna manera enseña que no somos conseciencia de nuestros actos actos, o al menos no solo, sino también consecuencia de los actos de los demás. Y que muchas veces no vale de nada rodearse de gente buena porque de los malos no quiere rodearse nadie, y rodean ellos solos. Esa palabra suya pesa lo que no pesa ninguna.