Hace 21 días que se decretó la alerta por la listeriosis. Y en este tiempo, han muerto tres personas y han abortado seis mujeres. La última, hoy mismo en Málaga. Y es ahora, cuando el portavoz médico que designó la Junta de Andalucía para esta crisis decide llamar a todas las embarazadas andaluzas para tratar con antibiótico. A aquellas que hayan tomado carne contaminada.

Nos somos médicos aquí, no podemos juzgar decisiones científicas o técnicas. Pero desde luego, si podemos analizar la gestión de una crisis muy delicada, porque afecta a la vida de las personas y a través de algo tan accesible como la comida. Los gobiernos, la política, no pueden evitarlo todo. No pueden resolverlo todo. Pero tienen como función más importante gestionar la realidad. Y una crisis alimentaria desde luego lo es y la Junta lleva 21 días traspasando la delgada línea entre la prudencia y la inoperancia.

Claro que sus socios sostenedores, Vox, los tienen muy entretenidos como debates que precisamente pretenden torcer el brazo a la realidad. Tozuda realidad. Por ejemplo: la proposición no de ley que mañana lleva Vox a la comisión de Igualdad del Parlamento Andaluz. Titulada literalmente: "Falsos planteamientos de tintes ideológicos". ¿Y de qué va? De igualdad de género, igualdad de trato, igualdad de remuneración y de mercado laboral.

Pues eso, tan entretenidos en negar la evidencia, evidencias como la brecha salarial, que la realidad a veces los arrolla.