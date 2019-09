Mal día para los utópicos hoy en el Festival de Venecia. Ninguna de las dos películas presentadas a concurso dejan esperanza a la mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas en la Unión Europea. En un momento donde empiezan a soplar vientos de recesión, con todos los recortes que eso podría conllevar, asistimos a la supervivencia de una familia francesa por trabajar, cobrar y, en definitiva, vivir.

Robert Guédiguian es uno de los tótems del cine social francés. Durante su larga carrera ha retratado las malas condiciones laborales de los trabajadores en varias ocasiones, Marius y Jeannette, Las nieves del Kilimanjaro, o La casa frente al mar. En Gloria Mundi vuelve con más crudeza. Con su actriz de toda la vida, su esposa, Ariane Ascaride, consigue adentrarnos en las dinámicas y en los problemas de la sociedad francesa. Está la inmigración, está la precariedad salarial y, sobre todo, el individualismo descarnado al que nos lleve el sistema neoliberal. El problema de Guédiguian es la previsibilidad de un guion que ya hemos visto y que desde el minuto uno sabemos cómo va a terminar.

La historia es la de un hombre que sale de prisión y se reencuentra con su familia a la que casi no conoce: su mujer, ahora con un nuevo marido, su hija, que acaba de tener un niño. Todos tienen trabajos precarios. La abuela es limpiadora y se enfrenta a sus compañeros -casi todos inmigrantes- porque no quiere hacer huelga. La hizo en el mayo del 68, pero ahora no. El nuevo marido es conductor de autobuses con jornadas maratonianas. La hija trabaja en una tienda de ropa con una jefa que la maltrata y el yerno, es conductor de Uber.

Guédiguian contrapone los pesares de unos trabajadores que quieren salir adelante pese a las dificultades, pero sin traspasar las reglas, frente a la otra hija de la pareja, que ha creado un pequeño negocio de reventa en uno de los barrios más pobres de Marsella.

No es el único relato que muestra el pesimismo actual, después de que la izquierda europea no haya conseguido estar en el poder, después de que el 15M terminase, después de la victoria de los partidos de extrema derecha. En realidad ha sido un relato constante en este festival de Venecia. Desde el Joker, a Adulst in the room, la película de Costa-Gavras, sobre la crisis de Grecia y la ruptura del partido de izquierdas en aquel país. O Martin Eden, una especie de Novecento más anarquista que comunista, donde se retrata la imposibilidad de ascender de clase social en la Italia reciente.

Por ahí van también las motivaciones de A Herdade, una esperada película portuguesa que ha traído hasta la sección oficial el director luso Tiago Guedes. El título se traduce como La Hacienda, porque ese es el espacio donde confluye todo este filme que recorre la historia de Portugal desde los años cuarenta hasta la actualidad.

A mitad de camino entre el folletín y el relato político de un siglo, A Herdade, no llega a ser un Novecento, aunque tenga pretensiones. El problema es que la diatriba política que plantea al inicio de la película queda sin desarrollarse. El director acierta la mostrara criados y señores de la hacienda viendo expectantes la revolución de los claveles a través de la televisión. Están explicadas las persecuciones de la dictadura, las conspiraciones, la explotación laboral, el hambre y la falta de trabajo; pero todo eso cambia cuando el relato llega hasta los años noventa. Ahí todo se convierte en una lucha familiar por lograr las tierras y en hijos y bastardos enfrentados por todo ello.