Cosmin Contra: "Si yo fuera el seleccionador no cambiaría de portero, si con Kepa ha ido bien, seguiría poniendo a Kepa"

El ex-futbolista rumano y ahora entrenador de la selección de Rumanía, Cosmin Contra, ha estado en El Larguero para repasar los últimos detalles previos al partido en el que su selección se enfrentará a España.

Contra se mostró sorprendido por la elección de la federación rumana para que él dirigiera al combinado nacional: "No me esperaba que me llegase la oportunidad de ser seleccionador nacional tan pronto. Llevamos dos años trabajando muy bien", dijo serenamente.

El ex-futbolista nacionalizado español, y ahora entrenador de la selección rumana de fútbol, expresó la 'carga' positiva que le traería tanto a su país como a la selección, clasificarse a la Eurocopa de 2020: "Sería muy bueno para el fútbol rumano que esta Selección se clasificase para la Eurocopa, una de las sedes es Bucarest", sostuvo Contra para, seguidamente, elogiar a la selección española: "La selección española tiene dos equipazos. Si le faltan diez jugadores van a seguir jugando igual de bien. Siempre es una de las favoritas", añadió.

El entrenador de Rumanía, entre risas, aseguró que le gustaría "liársela" a la selección española mañana. Aunque, seguidamente, se sinceró con respecto al partido en el que enfrentará a los dirigidos por Robert Moreno: "Creo que España se va a clasificar sin problemas, pero ganar mañana sería dar un paso de gigante para nosotros", dijo el entrenador rumano.

Para concluir, Cosmin Contra respondió acerca de uno de los temas de los que más se ha hablado últimamente: la portería de la selección española que aún no tiene dueño: "Yo creo que va a jugar Kepa mañana. Si yo fuera el seleccionador no cambiaría de portero, si con Kepa ha ido bien, seguiría poniendo a Kepa", concluyó.