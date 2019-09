Si tanto los quieres, mételos en tu casa

No, no frecuento. Pero en el sótano del chalet tenía Ronaldo su discoteca, el brasileño, por eso no se le veía mucho y todo el mundo decía que estaba centrado. Lo que pasa es que había montado la discoteca en su sótano.

Rocío Monasterio montó su despacho de arquitectura profesional. Yo estoy muy atento y haciendo un seguimiento muy profundo porque, supuestamente, dentro de un mes lo clausuran. Los echan. Entonces se puede producir un momento bastante turbador, que es ese momento en el que le puedes decir a un seguidor, militante o votante de Vox, a esa familia numerosa: “Si tantos los quieres, mételos en tu casa”.

Me recuerda a un momento, aquí en España, se reclamaba con el puño en la mesa las explicaciones sobre la financiación de Podemos y con la otra mano se las financiaban ellos mismos mediante sentencias judiciales. Se produce un poco esa paradoja.

Un último apunte sobre este caso que me llama mucho la atención. Aquí se venía a derribar la corrección política, la dictadura del feminismo o la ideología de género. Y, de repente, estamos llorando por la burocracia.