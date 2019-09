Disculpas insuficientes

El infierno de los abusos sexuales es algo que sólo pueden describir quienes lo hayan padecido. Los demás podemos mostrarnos más o menos empáticos, pero quien ha pasado el calvario es sólo la víctima. Y es a las víctimas a quienes debemos escuchar.

Y ya que utilizo conceptos como calvario o infierno -que no están elegidos al azar- aprovecho para recordar que esos abusos en el seno de la iglesia católica adquieren proporciones de escándalo gigantesco. Y vergonzoso. Por el número de víctimas, por el manto de silencio, ocultación, complicidad -incluso- que lo ha rodeado, por el tiempo larguísimo que ha durado, y por la posición especial de poder que esos religiosos aprovecharon para cometer sus abusos.

Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos: "Él pensaba que estaba haciendo la labor de Dios. Mi abusador cuando se propasó conmigo tenía 65 años, yo tenía 16; osea, tenía 50 años más que yo. Y recientemente había tenido un infarto; y a mí, dentro de esa relación abusiva hubo un momento que me dijo que él creía que Dios le había preservado la vida para poder seguir ayudando, seguir ayudándome... Como que Dios le salvaba de un infarto para que continuara abusando de menores".

Hurtado destapó una historia turbia de abusos sexuales en el monasterio de Montserrat que hoy ha desembocado en el reconocimiento de que uno de los monjes fue un auténtico depredador sexual, y de que había indicios suficientes para haber actuado antes. La investigación interna ha permitido descubrir además el caso de otro monje abusador que acabó abandonando el monasterio.

En fin, con todo eso…no les ha quedado otra que pedir perdón, claro, ¡qué remedio! Pero a mí, a mí, personalmente se me queda todo muy corto. Ahora le preguntaremos a Miguel Ángel qué le parece a él, cómo se siente. De momento me apunto a una frase que leí hace tiempo: “las disculpas no están destinadas a cambiar el pasado; están destinadas a cambiar el futuro”. Ojalá.