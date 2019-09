¿Pleiteamos por encima de nuestras posibilidades?

Un tribunal francés acaba de fallar a favor de un gallo demandado por unos vecinos que se sentían molestos por su natural canto cotidiano. Otro tribunal español ha fallado contra un joven que demandó a sus padres por no querer acogerle cuando se arrepintió de haberse independizado. Cada cierto tiempo nos llegan noticias de procesos aparentemente extravagantes: parejas que llevan a los tribunales la custodia de su mascota, abuelos que pleitean con sus hijos por ver más a sus nietos o ciudadanos que denuncian los ensayos de su vecino pianista, aunque toque como Mozart.

No se trata de juzgar la importancia de cada situación para quien la vive. Sólo nos planteamos si este tipo de situaciones han de acabar en los tribunales, si no hay instrumentos alternativos que permitan resolver el conflicto sin llegar a juicio o si, habiéndolos, no son suficientemente conocidos o convenientemente utilizados por los ciudadanos. La sobrecarga de los tribunales es un hecho y es evidente que faltan medios. Pero también es posible que algunos procedimientos se dilaten porque los jueces anden resolviendo pleitos sobre gallos cantores o hijos caradura que quizás nunca deberían haber llegado a sus manos.