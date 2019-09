Yago de Vega: "Hay que acabar con eso de que los jugadores jueguen donde quieran"

El director de El Larguero ha opinado sobre la resolución del culebrón Neymar, y su no fichaje con el FC Barcelona, pero esta vez desde una perspectiva diferente, que es la del club vendedor, el París Sanit Germain.

Para Yago de Vega, los clubes llegan a ser en muchos casos víctimas de los cambios de opinión de sus jugadores, por los que en su momento hicieron un esfuerzo económico: "Hay que acabar ya con eso de que los jugadores juegan donde quieren":

A lo que añade "firman un contrato con los clubes que se esfuerzan en ficharlo, en este caso recordemos el más caro de la historia". "No puede ser que dos años después de un esfuerzo económico así, te digan 'me quiero ir'".

El presentador de El Larguero rompe una lanza a favor de los clubes: "Hay que proteger un poco más a los clubes que hacen una inversión así". Muy criticada la posición del PSG por sus altas pretensiones, a Yago de Vega le ha gustado el comportamiento de los parisinos: "Me ha gustado la posición del PSG, y su idea de que Neymar no se iba a ir a donde le diera la gana. No hubo acuerdo y tiene que cumplir un contrato que nadie le obligó a firmarlo", sentenció.