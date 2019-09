Temples alcanza su punto álgido en Ebrovisión

El gran esperado. La banda británica Temples desembarcó en el escenario principal de Ebrovisión para demostrar por qué ha sido la gran apuesta (y cabeza de cartel) de esta edición. Bagshaw y compañía brindaron un concierto sublime que sirvió de antesala para el gran anuncio del festival: su cartel completo de 2020. Ebrovisión cumple 20 años el próximo curso y ha querido agradecer la confianza a sus 'ebrovisitos' ofreciendo una programación sorpresa (no se sabrá quién tocará hasta que salgan al escenario).

Desde Kettering y con una vestimenta mod, Temples se abrió paso desempolvando sus dos álbumes de estudio y mostrando gran parte de lo que será su próximo trabajo Hot Motion que sale a la calle en dos semanas. Los ingleses sorprenden sobre el escenario: chaquetas de terciopelo, peinados retro y una atmósfera envolvente. Solo con eso ya tienen todo ganado, pero cuando se ponen las botas de trabajo seducen. Poca gente se iría de Ebrovisión diciendo que no le gustó el show de estos cuatro artistas.

Sun structures y Certainty abrieron paso. El primer tema de su sorprendente disco debut, y el segundo de su último elepé -Volcano- que sirvió de confirmación de una banda que a ganado peso a pasos agigantados. Domaron al público con unos simples "thank you" y siguieron a lo suyo. Con el paso de los minutos fueron cayendo Colours to life y The golden throne, pero no fue hasta la presentación de sus nuevas armas cuando todo el mundo quedó prendado de su puesta en escena y excelso sonido: Hot Motion y You're either on something.

Todo fue sobre ruedas. Pese a estar lejos de su hábitat se sintieron como en casa y llegaron al punto álgido con Strange or be forgotten y Mesmerise, para dar paso a un final digno de su concierto con A Question Isn't Answered y Shelter Song. Temples cumplió con creces su papel de cabeza de cartel.

Flamenco, bichos y una sorpresa

La noche continuó con una sorpresa. Entre concierto y concierto, Ebrovisión aprovechó para mostrar cómo será su 20º aniversario (que celebra en la próxima edición). El anuncio fue rompedor, y es que en 2020 todo el cartel del festival será sorpresa. Veremos con qué nos enamora este Ebrovisión que también contó con la actuación de Fuel Fandango -la más multitudinaria de lo que llevamos de edición-.

El dúo andaluz formado por Alejandro Acosta y Nita taconeó de lo lindo. Que Rosalía no es la única que fusiona el flamenco con otros ritmos, Fuel Fandango lo lleva haciendo durante una década. Levantaron hasta al más apagado y anunciaron que ya están trabajando en su cuarto disco. Tras agradecer los diez años que llevan sobre los escenarios, reventaron la sala con sus clasicazos Shiny soul, Toda la vida y Salvaje. Ah, y anunciaron que ese cuatro álbum lo presentarán en Ebrovisión, quién sabe si en ese cartel sorpresa del próximo año.

Amatria y sus Chinches fueron el colofón a una jornada de viernes que también contó con Bum Motion Club, una banda madrileña que empieza a sacar la cabeza en los festivales y mirar de tú a tú a grupos con más nombre. Airbag y Arizona Baby completaron la programación del segundo día de Ebrovisión que ya ha pasado el ecuador de esta edición.