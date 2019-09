50.000 euros en pérdidas: "Ya no vendo carne mechada, los clientes me la devuelven"

Casi 2 meses después de que salieran a la luz los primeros casos de Listeria en Andalucía, el brote ha preocupado tanto a la población que los andaluces han dejado de consumir prácticamente carne mechada. Las autoridades sanitarias recuerdan que se puede seguir consumiendo este tipo de carne, pero las empresas que se encargan de producirla han perdido cerca del 100% de las ventas. "Hemos dejado de vender completamente la carne mechada, ya no es que no venda, es que tengo clientes que me dicen que les recoja la carne mechada que tienen en sus tiendas porque no la venden" denuncia José Manuel Castaño, director comercial de Icarben, una fábrica de embutidos con más de 70 empleados. Actualmente tienen stock unos 10.000 kilos de carne mechada en perfecto estado. "Si vendemos la carne tendremos que tirarla" asegura Castaño, que estima las pérdidas entre los 50.000 y los 55.000 euros.

Las consecuencias en el descenso del consumo de carne mechada afecta también a las empresas familiares, como la de Miguel. Trabaja junto a otras seis personas en una empresa de embutidos en la Serranía de Ronda, en Málaga: "En general la carne mechada se está viendo afectada como si la carne mechada fuera sinónimo de Listeria", se queja. En el caso de su empresa solo están vendiendo un cuarto de la carne mechada que solían comercializar.

Pérdidas y despidos a las puertas de la Campaña de Navidad

Las pérdidas económicas no solo están dejando un agujero en las cuentas de las empresas cárnicas andaluzas, también se traducen en recortes y despidos. "Si no tenemos demanda de productos y no producimos porque tenemos las cámaras llenas, la semana que viene tendremos que empezar a echar a gente", nos comenta el responsable de una de estas empresas. A esto se suma que la campaña de navidad, que las compañías empiezan en septiembre, también se verá afectada. "Este año la campaña irá de mal en peor, se han cargado el año", denuncian desde Icarben.

La Industria cárnica pide tranquilidad a los consumidores

La Asociación Nacional de Industrias de Carne en España (ANICE) recuerda que lo ocurrido con la empresa Magrudis es un hecho excepcional "por lo que los consumidores pueden continuar consumiendo productos cárnicos con total confianza". Los responsables de ANICE piden tranquilidad a los consumidores y que confíen en el sistema de control de alimentos de la Unión Europea. Un aspecto en el que reinciden desde la Plataforma de Carne y Salud: "Hay preocupación de que se transmita una falsa perspectiva de que hay un problema de seguridad alimentaria", asegura José Manuel Álvarez, uno de los responsable de la plataforma.