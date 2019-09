Adrián González: "A quien le toque que se siente a pensar en las consecuencias que puede tener esto"

Tras la derrota del Málaga ante el Almería por 0-1, el entrenador del Málaga explotó durante la rueda de prensa y criticó duramente el comportamiento de la directiva del club malagueño. Víctor Sánchez del Amo no pudo contar para este partido con dos de sus tres fichajes de este verano y es que los pases de Benkhemassa y Lorenzo González no llegaron a tiempo, pero tampoco avisaron con antelación al míster.

Esta noche, en Carrusel Deportivo último tramo, Adrián González nos ha podido contar como esta la situación desde dentro del club, donde los ánimos no parecen ser lo mejores ante esta poco eficiencia en la gestión. "La verdad que esta siento unos primeros meses de temporada extraños y complicados. Intentamos vivir el día a día porque va a ser lo único que nos va a ayudar a luchar y salir adelante con la plantilla y el cuerpo técnico", comentaba el capitán del equipo, que ya había vivido una situación similar en el Racing de Santander.

"Personalmente me da la sensación de cierta desconexión, bastante fluidez de información y ver de hacia donde quiere ir el club y donde quiere encontrar un nuevo proyecto, una nueva estructura. Llega el momento que, a quien le toque, que se siente a pensar en las consecuencias que puede tener esto", comentaba Adrián, añadiendo que La Liga "tendría que tener una regulación más estricta, no sólo en las fichas de los jugadores, sino todo lo que se tiene que hacer".

"Va a llegar el momento en el que te cansas y acabas con todo esto. Los clubes tienen una historia, un patrimonio y una masa social que sufre mucho por todo esto. También trabajadores que muchos de ellos se han dedicado cuerpo y alma a trabajar en el club toda la vida y que, posiblemente, si pierden ese trabajo no seria fácil, sobre todo en el momento en el que estamos en España, que no es fácil", proseguía.

"Nos toca seguir trabajando, no sirve como excusa, es una realidad. Nuestro trabajo de pretemporada e inicio de temporada no ha sido el mejor que podíamos tener porque no sabíamos con que jugadores podíamos contar. El entrenador ha tenido que probar, en la misma semana, hasta tres alineaciones distintas sin saber cual eran las inscripciones ni cuales eran los jugadores que iban a estar disponibles. Pero bueno, no queremos poner excusas de nada, nosotros queremos centrarnos en lo deportivo", zanjó el jugador, esperando que puedan remontar esta situación.