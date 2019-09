No sabemos a dónde, pero se mueven

Esto se mueve otra vez, no sabemos a dónde, pero se mueve. Mañana las delegaciones de Unidas Podemos y del PSOE vuelven a reunirse, a las once de la mañana es la cita. Han pasado cuatro días desde el encuentro del jueves, cuatro días en blanco, sin prisas que solo quedan 15 días para que acabe del plazo para un acuerdo. La semana pasada, cinco horas terminaron en nada.

Hoy los socialistas insisten en que acuden mañana a escuchar si los de Iglesias aceptan su propuesta de acuerdo programático, porque no hay más lentejas. Como si la responsabilidad de formar mayoría de gobierno no fuera de ellos, de los socialistas, que son los que tienen más diputados y el deber de intentar gobernar. Y Unidas Podemos pide volver al punto de la negociación del mes de julio. Pero no aclara a qué punto exactamente, si al de antes o el de después de rechazar ellos mismos el gobierno de coalición que, entonces sí, les propuso el PSOE.

Así estamos, pendientes de si la izquierda española le da a la derecha una nueva oportunidad, una especie de segunda vuelta para que Casado, Rivera y Abascal repitan en España la experiencia de Madrid.