Toni Nadal: "Era muy fácil decirle a Rafa que había que luchar hasta la última pelota, hacerlo no es tan sencillo"

El ex entrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha analizado en El Larguero la victoria del número dos del mundo ante Medvedev en la final del US Open: "Le he dado la enhorabuena. Había hablado por teléfono con él y esta tarde he estado con él y le he dicho que el partido me pareció increíble, magnífico, de una calidad tanto técnica como sobre todo táctica, que se enfrentó a un rival durísimo, no muy carismático, pero que lo hace todo bien y a diferencia de muchos lucha hasta el final".

"En Wimbledon se vio lo mismo, se dio una situación parecida. Solo que allí era la final entre el número uno y el dos, desbancabas prácticamente al número uno, pero creo que el partido de ayer no le desmerece en absoluto en calidad y la intensidad también duró hasta el final", ha comparado Toni Nadal, con la final de 2008 contra Federer.

Alabado por Álex Corretja por sus enseñanzas a Rafa, ha respondido: "Le digo lo mismo a mis hijos y me sale todo al revés (risas). Tuve un buen alumno. Lo repito muchas veces en la academia, las cosas no salen al azar. Rafael desde muy pequeño se acostumbró que hasta la última bola había que luchar, el que siempre ha luchado hasta el final ha sido él. Es muy fácil decirlo para mí, pero no es tan fácil hacerlo".

"Para mí Rafa no es el mejor de la historia. Es muy difícil determinar quién es el mejor. Federer, Rod Laver... Rafa no está lejos de ellos. Cierto es que Rafael tiene un average de victorias en Grand Slam superior a Federer", ha sentenciado.