¿Quién se beneficia de un incendio forestal?

Los datos demuestran que los incendios intencionados no tienen detrás un interés de cambiar el uso del suelo. Se trata de un bulo, porque hay muchos incendios que los provoca el ser humano, pero con otros intereses. De hecho, los suelos arrasados por los incendios forestales no se pueden recalificar, no se puede edificar, porque está prohibido por la Ley de Montes. En su última reforma, el gobierno del Partido Popular, incluyó una excepción: se puede recalificar si se declara el proyecto de interés público. Esa grieta en la legislación, de momento, no ha tenido efectos prácticos. El Ministerio de Medio Ambiente confirma o que desde que se cambió la Ley de Montes, en 2015, ningún terreno quemado se ha recalificado. La legislación actual prohíbe cambiar el uso de un suelo incendiado hasta que no pasen 30 años.

Juan González es alcalde de Nigrán, uno de los municipios más afectados por la ola de incendios que arrasó parte de Galicia en 2017. El fuego se cobró la vida de dos vecinas que intentaban ponerse a salvo y arrasó 600 hectáreas. Reconoce que el incendio cambió la mentalidad de los vecinos y el paisaje: "Ya no habrá pino, ni eucalipto para evitar que cuando pase una desgracia no afecte tanto". Cuando las el fuego se extingue y los medios se marchan, falta compromiso político con los municipios víctimas del fuego. El Presidente de la Xunta, Nuñez Feijóo no se reunió con él: "Las administraciones se acuerdan en el incendio y se olvidan durante todo el año"