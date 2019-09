Autorretrato de izquierda

Se estrena un documental sobre Luis Eduardo Aute, el estreno de 'Auterretrato'. Con muchas lecturas, la principal la que tiene que ver con la estatura de semejante artista. Pero también mucha nostalgia no por los tiempos pasados, que casi siempre son peores, pero sí por alguna juventud de entonces, la de finales de los 70, y los esfuerzos que se hacían. Políticamente, artísticamente, socialmente. Con una violencia terrible (los restos terroristas de la dictadura, el terrorismo de ETA) y al mismo tiempo una ambición grandísima por ponerse de acuerdo en algo.

Primero pensaba en una canción satírica que le hace Aute a su amigo Forges, y Forges pasa una vergüenza tremenda y cuenta en el documental que su padre le decía siempre: "Hay que tener cuidado con la gente joven que tiene un pasodoble". Quizá la desgracia de la política actual es que nuestros líderes tienen potencialmente un pasodoble cada uno. Pero hay algo más: son jóvenes, relativamente jóvenes.

Y aquí llega la traición generacional. Se habla de la traición ideológica porque dos partidos de izquierdas no puedan llegar a un acuerdo. Pero en España hay cinco tipos más o menos jóvenes, que pertenecen a una generación que no ha vivido el tiempo en que no era posible ponerse de acuerdo porque no había pluralidad, y de esos cinco hay tres, en la derecha, que nadie duda que se pondrán de acuerdo en dos semanas, como si hubiesen aprendido la lección. Y dos en la izquierda que están dando el espectáculo que un votante de izquierdas menos desea: ganar para perder, perder lo ganado por no tener ninguna altura, ninguna cintura, ninguna ambición de reconciliación y toda la ambición de enfrentamiento.