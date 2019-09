Cecilia Malmström: "La guerra comercial provoca incertidumbre y la no inversión de las empresas"

A poco más de un mes de una posible salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y ante un inminente cambio en el seno de los comisarios de la Unión Europea, Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha estado este martes en 'Hoy por Hoy'.

Sobre esa tensión entre China y Estados Unidos, ha incidido en cómo afecta a todo el mundo y no solo a estos dos países. "La guerra comercial provoca incertidumbre y muchas de nuestras empresas no saben lo que va a pasar. Esa incertidumbre lo que hace es no invertir o cambiar los proyectos", explica.

Ante un 'brexit' sin acuerdo, Malmström, señala que lo que ocurriría en primera instancia es la imposición de aranceles a las exportaciones de la Unión Europea y no ha cerrrado la puerta a acuerdos con el Reino Unido. "Hay que saber los parámetros de si es un 'brexit' sin acuerdo o con acuerdo", ponía como condición para ese acuerdo.

Sobre Mercosur y el acuerdo alcanzado en las últimas semanas con la UE, Malmströn aseguraba tajantemente que no va a haber una renegociación y que aunque falten "apartados jurídicos por solucionar", habrá un proceso de ratificación. Un acuerdo, el de Mercosur, del que indica que "los empresarios españoles pueden estar tranquilos" y señala que abre "muchas posibilidades en el sector del vino, queso, etc."

Por último, la ausencia de Gobierno en España no preocupa a la comisaria y ha puesto como ejemplo a Bélgica, donde han llegado a estar más de 500 días sin formar uno. "Hay otros países donde este proceso de formación de Gobierno también lleva su tiempo", zanjaba.