¿Cómo nació Torrente en la cabeza de Santiago Segura?

Santiago Segura, conocidísimo por todos por su universo Torrente, visita #ElFaroMentira y charla durante la madrugada con Mara Torres. Ha repasado su infancia, su primer recuerdo en el cine con 'Mary Poppins' y otras anécdotas de su juventud como el cómic porno bajo un nombre de mujer que escribía en la facultad.

Con el estreno de su última película, 'Padre no hay más que uno', Segura confiesa que hace un homenaje a las madres y al papel que tienen en la vida de todo el mundo: "antes de saber nada sobre el mundo patriarcal, de niño me daba cuenta de que mi madre no podía desarrollar su potencial porque debía ocuparse de la casa".

Además el actor y director nos ha contado de donde sacó la idea de su Torrente, dentro de un restaurante chino con un hombre, una especie de villano cinematográfico, sobre el que sentía vergüenza ajena y fascinación al mismo tiempo.