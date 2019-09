Williams: "Me gustaría colgar las botas en el Athletic"

El delantero y extremo del Athletic Club de Bilbao, apodado "La Pantera", ha pasado por El Larguero para hablar sobre sus orígenes, su actualidad y su futuro, tanto con el Athletic como con la selección. Williams, caracterizado por ser un jugador hábil, rápido, preciso y con una gran capacidad física, también es tildado como una persona sencilla y sin complicaciones; un hombre que es feliz en Bilbao y así lo ha expresado: "Estoy donde quiero estar, siempre lo he dicho, esta es mi casa y quiero seguir muchos más años aquí (...) Retirarme en el Athletic es una opción muy real. Me gustaría colgar las botas aquí", introdujo.

Iñaki Williams, que hace poco fue protagonista tras declarar antes del derbi vasco de La Liga, sostuvo en El Larguero que "nunca iría a la Real Sociedad" y, a su vez, especificó el sentido de sus declaraciones previas al duelo contra el equipo de Imanol Alguacil: "No quise ofender a nadie, lo que dije fue una realidad", aclaró.

Al hablar de su lado más personal, no pudo evitar sincerarse y admitir que Muniaín le creó el apodo de "La Pantera". Williams, al ser preguntado por esto directamente, no se mostró descontento acerca del tema: "Me gusta que me digan La Pantera", dijo.

Otro tema que estuvo sobre la mesa durante la entrevista en la SER, fue la selección española de fútbol. Iñaki Williams no ocultó su deseo de ser convocado por Robert Moreno en los próximos encuentros si su nivel se lo permite: "Ojalá el día de mañana pueda compartir vestuario con esos 'pedazo' de cracks (..) Ponerme la camiseta de la selección es mi sueño. Todo jugador quiere ir a la selección porque es la recompensa al trabajo diario", sostuvo.

Al hablar de su lado más personal y familiar, Williams se mostró orgulloso por lo hecho por sus padres para que él llegara a ser quien es hoy en día. El futbolista bilbaíno contó una anécdota en antena que no dejó indiferente a nadie: "Mis padres tuvieron mil batallas. Cuando a uno le ha faltado de todo en la vida valoras más lo que tienes y vas a por más (...) Mi madre se puso a llorar este verano, al ir de vacaciones al desierto, porque le recordó lo que sufrió cuando era joven. Eso te remueve el estómago", sentenció Iñaki.

El aguerrido futbolista del Athletic sin duda alguna sabe de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Es por eso que también habló de su hermano, Nico, quien está despuntando en las inferiores del club vasco: "Lo que más deseo es que mi hermano y yo formemos la delantera del Athletic en un futuro. Sería un orgullo que dos Williams estén en la delantera del Athletic, es lo que más me gustaría", dijo el mayor de los hermanos Williams.

Finalmente habló sobre la actualidad del club y sus referentes, en donde no dudó en incluir a Aduriz: "Me gustaría ser como él, ser el hombre gol del Athletic no es fácil", expresó el delantero. Además, Iñaki Williams se mostró esperanzado por el porvenir del club de sus amores esta temporada: "Yo creo que tenemos equipo para jugar el año que viene en Europa. Devolver al equipo a Europa sería 'la leche'. Estamos en camino", concluyó.