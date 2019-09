La pregunta que se hacen los madridistas con Sergio Ramos

Este martes Sergio Ramos presentó el documental sobre su vida que verá la luz en pocas semanas. El capitán del Real Madrid y de la Selección aprovechó el acto para hablar también de su futuro.

"Me quedan más temporadas con Amazon que con el Real Madrid (risas). De momento no hay renovación en marcha. Tengo dos años de contrato con el Real Madrid, pero sinceramente no es algo que me preocupe. Estoy muy a gusto y en el futuro ya se verá, pero no me veo en otro equipo que no sea en el Real Madrid", comentó el central andaluz.

Algo que analizó Manu Carreño en El Larguero. "Yo lanzo una pregunta que creo que se hacen muchos madridistas: ¿se ha ganado Ramos la renovación con el Real Madrid? Porque esa frase que ha dicho suena a que le sabe a poco los dos años de contrato que le quedan. Ahora, muchos madridistas se pregunta si se ha ganado la renovación. Por lo que le ha dado el Madrid, vamos, de por vida. Pero ahora, ¿el Real Madrid tiene que renovar a Ramos o tiene que renovar la defensa".