Conductas mafiosas

La persecución judicial que sufrió en Las Palmas de Gran Canaria la jueza Victoria Rosell ha concluido con el juez que protagonizó esa cacería condenado a larga cárcel y a prolongada inhabilitación. Concluye el juicio pero no acaba la sensación que transmite la sentencia de que alrededor de esos hechos se movían prácticas mafiosas que afectan a estamentos políticos y sociales de todo tipo y que se reúnen o trabajan para destruir a aquellos que no hacen lo que ellos quieren o que, simplemente, no les son afectos. Esa mafia no será erradicada sólo con un auto judicial.

