La periodista de TVE agredida en la Diada: "A veces no somos bien recibidos, pero la cosa se ha calentado"

Escucha la entrevista a Ángela García Romero en 'Hora 25':

Este miércoles, tras la manifestación de la Diada en Barcelona, la periodista de RTVE Ángela García Romero ha sido agredida cuando realizaba una conexión sobre los disturbios alrededor del edificio del Parlament de Cataluña. Un grupo de encapuchados ha golpeado la cámara de su compañero y le ha lanzado una piedra durante un directo. "Estoy bien, ha sido un susto. Estábamos haciendo una conexión en directo y justo me ha dado una pedrada en la cabeza, sobre la oreja izquierda", ha afirmado en los micrófonos de 'Hora 25'. "No ha tenido consecuencias, un chichón que espero que mañana vaya a menos", ha continuado esta periodista.

"Durante toda la tarde hemos hecho diversas conexiones con los problemas habituales, pero nada grave. Estamos acostumbrados a que, a veces, no somos muy bien recibidos, pero no había pasado nada grave hasta ese momento. Luego un grupo de encapuchados nos ha lanzado agua, cerveza y todo tipo de líquidos... Poco a poco se han ido encendiendo los ánimos. Nos han tirado una bolsa de basura entera y finalmente a mi compañero le han roto el trípode de una patada y yo he recibido esa pedrada", ha lamentado.

"La gente que estaba allí concentrada, una parte de ellos ha condenado los hechos. Por un lado, había gente que nos increpaba y por otro había gente pidiendo que nos dejase trabajar, que es lo que intentábamos, trabajar", ha sentenciado.

Un equipo de TVE ha sido agredido por parte de un grupo de manifestantes concentrados ante el Parlament. El @CdItve ha mostrado su apoyo a los profesionales de RTVE en Cataluña y a los de otros medios de comunicación y ha defendido el derecho a informar libremente pic.twitter.com/BFCR90cihS — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 11, 2019