Hoy vivimos el enésimo capítulo del serial que parece conducirnos inexorablemente a otras elecciones. Es lamentable. Aunque yo, cada hora que pasa -igual tengo un ataque de optimismo- pero yo, cada hora que pasa tengo más claro que puede haber alguna sorpresa, algún golpe de efecto, “in extremis”, que desbloquee la situación. ¿Por qué lo pienso? Porque el espectáculo que están dando todos -unos más que otros- es horroroso, y en mitad de los cálculos y las encuestas, la variable del hartazgo y el rebote de un montón de gente, alguien deberá tenerla en cuenta porque el riesgo que asumen es mayúsculo.

Y en mitad de ese panorama, por cierto, sigue pendiente el lío de Catalunya, claro. Hoy se celebra la Diada, con mal tiempo y mucha gente en la calle otra vez, pero sin ninguna expectativa tampoco de solución, de desbloqueo. Ahora está todo el mundo esperando la sentencia del Supremo. Hoy desde el PNV pedían la absolución de los procesados… Yo no sé qué va a pasar, pero al día siguiente de esa sentencia, sea cual sea, el problema de fondo seguirá ahí. Certificando el fracaso del camino unilateral emprendido por los líderes del independentismo; y también el fracaso de trasladar a la justicia un problema que no era suyo. O sea, el fracaso de la política.

Yo no sé si alguno del actual plantel de dirigentes que tenemos en España -incluida Catalunya- yo no sé si nadie ve lo que nos viene encima: posiblemente otra crisis económica, un tablero internacional (Europa, el Brexit, Trump, China, Rusia….) en plena ebullición, un cabreo del doce aquí si hay que volver a las urnas; y al menos la mitad de los catalanes con ganas de largarse. Si esto no es la tormenta perfecta, que baje Dios y lo vea. Pero dado que Dios no va a bajar, un pelín más de cordura -y de humildad- por parte de alguien tampoco estaría de más.