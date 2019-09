¿Se puede comprar el tiempo?

Aunque parezca increíble sí que es posible comprar el tiempo. Desde 2015 la empresa canaria Get Your Time basa su negocio precisamente en esto, en vender el tiempo, tanto pasado como futuro, parcelado en días. Hasta el momento han vendido más de 10.000 días en 32 países diferentes del mundo.

La idea surge tomando de referencia otras parecidas como la venta de parcelas de terreno en la Luna o la compraventa de estrellas y otros objetos celestes. En 2013, Los fundadores de Get Your Time deciden registrarse ante notario como propietarios del tiempo como magnitud física y envían los documentos acreditativos a la ONU para dar constancia.

El tiempo que vende la plataforma no tiene, obviamente, ninguna validez más allá del significado simbólico que pueda tener un día para una determinada persona. Y es que se basa precisamente en eso, en explotar las emociones del ser humano, ya que el principal motivo de las ventas es dedicar una fecha especial a otra persona, ya sea la fecha de la primera cita, del primer beso o el día de nacimiento de un hijo.

Pero no es el emocional el único rédito de Get Your Time, ya que mucha gente también compra fechas para luego revenderlas mucho más caras, para especular con el tiempo. Otros, sin embargo, lo utilizan como espacio publicitario, como productores de películas que han comprado el día de su estreno.

Lucas Ordieres, uno de los fundadores de la plataforma ha charlado esta tarde con el programa La Ventana y ha explicado cómo se le ocurrió esta oportunidad de negocio. Negocio que, aunque se base en vender artículos sin ningún tipo de validez, sí que ha sido reconocido por su carácter innovador con reconocimientos del Banco Santander o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y subvenciones del de apoyo al emprendedor del propio Gobierno de España.

Ordieres ha explicado que dado el aumento del volumen de ventas desde la creación de la plataforma el precio de los días ordinarios ha subido de los 4,99 dólares iniciales a los 14,99 por los que actualmente se puede comprar un día. Eso sí, siempre que la fecha elegida no sea un día simbólico o en el que hayan pasado acontecimientos tan importantes como el 11-S o la muerte de Michael Jackson, cuyo precio asciende a miles de dólares.

Nunca había tenido tanto sentido eso de “el tiempo es oro”. Pero en este caso el tiempo no es más que un certificado acreditativo en PDF, un espacio web, un mapa celeste del día seleccionado y una “cápsula del tiempo”. Desgraciadamente, no puedes volver a ese día que tanto ha significado para ti, ni tampoco recuperar el tiempo que has invertido en comprarlo.