Aguantar la pedrá.

Desde que tenemos un smartphone lo tenemos todo hecho. El plano de la ciudad, la agenda con todos los números, la cámara de fotos, el bloc de notas, la calculadora… Añadan todas las App que te llevan donde quieras. Donde quieras y donde te dejen entrar., que no es fácil. Para que te deseen, tendrás que seducir a quien quieras encumbrar. Ya no vale casi nada de lo que te había funcionado hasta ahora. Ya no te va a quedar otra que apechugar. Lo mejor de un buen polvo podría ser un desayuno y eso se cotiza caro. Sé de una que recoge sus tacones, besa de madrugada y desaparece sin dejar ni rastro.

Se liga a golpe de “likes”. Nos damos cuenta de que alguien nos sigue los pasos en función de las veces que sigue nuestro rastro. Cambiamos recordar el aroma de un amante por tatuarnos una frase que escribió en Instagram, charlamos a través de mensajes directos y nos vengamos de todos los que nos cargan colgando estados de whatsapp que los escandalizan. Provocamos y nos exhibimos en cada uno de estos escenarios. Por egocentrismo, por diversión y por perversión.

Ligaremos más aunque solo sea porque nos lo ponen en bandeja, pero seduzcámonos, permitámonos hacerlo. Lo mejor de una aventura no radica tanto en la sorpresa como en el delicioso entramado que la sustenta. Así, cuando te cruces con alguien que te aguante la pedrá, lo mismo se esconde contigo. Quien compra diablos ya sabemos que no puede vender santos.