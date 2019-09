Mario Kempes: "No le puedo decir a Lim que se vaya porque nunca está aquí"

El campeón del mundial de 1978 con la selección argentina de fútbol, y ahora comentarista de ESPN deportes, ha estado en El Larguero conversando acerca de la situación de su ex-equipo, el Valencia CF.

El argentino, contrariado por el despido de Marcelino García Toral de las filas del club, se mostró sorprendido por la decisión tan repentina: "Me ha sorprendido mucho, era inesperado por todos. Está claro que tenían bien pensado que Marcelino no llegase a la cuarta jornada", dijo.

Mario Kempes, además, se mostró disgustado por la manera en la que se están llevando a cabo las cosas dentro del club con respecto a todo y así lo hizo saber en El Larguero: "Viniendo de donde vienen las cosas no me sientan nada bien (refiriéndose a Jorge Mendes) (...) ¿Si le diría algo a Lim? Si me lo cruzo por la calle no le conozco y no le puedo decir a Lim que se vaya porque nunca está aquí", sostuvo contundentemente.

Por último, al ser preguntado por el relevo del asturiano, fue bastante claro y directo en su respuesta: "No conozco a Celades, no le he visto nunca", concluyó diciendo Kempes.