Antonio de la Torre: "Ahora las reglas del fútbol son otras, es más lo que puedas vender como marca"

El reconocido actor español Antonio de la Torre, destacado por ser el ganador de dos Premios Goya, ha estado en El Larguero para hablar de la situación actual del club de sus amores: el Málaga CF.

El actor que más nominaciones tiene en la historia de los Premios Goya ha tenido varias discusiones, vía Twitter, con el propietario del Málaga: Al Thani. Es por eso que de la Torre, en El Larguero, sostuvo que hoy en día "estamos hablando de un deporte que se está haciendo muy global" para, seguidamente opinar acerca de lo que cree que pueda estar pasando en Málaga: "Ahora las reglas del futbol son otras, es más lo que puedas vender como marca. Es un fútbol globalizado", sentenció.

No obstante, al recordar el intercambio de palabras e ideas que tuvo con Al Thani hace días a través de Twitter, no se olvidó de lo que ha hecho el propietario actual por el equipo de La Rosaleda: "No hay que olvidar que este señor nos puso en cuartos de la Champions, pero no sé que pasó ahí", concluyó de la Torre.