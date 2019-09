Miguel Sebastián: "Draghi se guarda un cartucho por si viene una recesión"

El exministro de Industria y economista Miguel Sebastián considera "adecuadas" las medidas que el Banco Central Europeo ha tomado este jueves para estimular la economía de la eurozona. En una entrevista en Hora 25 de los Negocios, Sebastián considera que Draghi "ha hecho como los buenos sheriffs y se ha guardado un cartucho para actuar si la situación empeora". Y augura que en la próxima reunión del Banco Central Europeo, en octubre, "Draghi se despedirá con una bajada de los tipos de interés de referencia", lo que supondría ponerlos en negativo.

Sebastián ha recordado que, poco antes de la crisis de 2008, el BCE optó por el camino contrario y subió los tipos de interés. "Ahora Draghi marca la diferencia y se cura en salud bajando algunos tipos de interés y con el programa de compra de activos", añade Sebastián. Para el exministro hay demasiado alarmismo ante la situación económica: "igual que en 2008 hubo un exceso de tranquilidad y no se vio la magnitud de la crisis, ahora se sobredimensiona la crisis en relación a los datos económicos. Yo no creo que venga el apocalipsis zombie porque no hay tantos desequilibrios en la economía como entonces"