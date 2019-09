"El rey no tiene ninguna obligación de designar a un candidato"

Este jueves, después de la intensa sesión de control en el Congreso de los Diputados, se reúnen Meritxell Batet, presidenta del Congreso y el rey Felipe VI para decidir si se convoca una nueva ronda de contactos con los representantes de los partidos políticos.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, con el fin de conocer cuáles son los límites que tendrá el rey a partir de esta reunión.

"No hay ninguna obligación de que designe a algún candidato", explica Osorio, quien asegura que presentar a alguien "que no quiera serlo, sería una situación complicada" ante una posible repetición electoral.

También ha indicado que esa decisión de no proponer ningún candidato a la investidura ya la tomó en 2016. "Si no hay ningún candidato que reúna la confianza suficiente, puede no designar candidato", añadía.

Por último, sobre la insistencia de Rivera en la aplicación del 155 en Cataluña, el experto en Derecho Constitucional, señalaba que "no se están dando las condiciones para la aplicación esta medida. Nuestra democracia y la Constitución debe funcionar con normalidad el mayor tiempo posible." Además, Osorio ha recordado que ahora no se tiene la mayoría absoluta en el Senado como la tuvo en su momento el Partido Popular