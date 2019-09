Una App para el intercambio de parejas: “Antes de salir de casa eliges la fiesta sexual a la que quieres ir” /

El maravilloso mundo de la promiscuidad siempre genera expectación. Por eso, recibir a Ana y Miguel, pareja liberal, siempre es un acontecimiento. Esta pareja nos explicó cómo discurren una relación cuando es abierta y nos descubrieron su gran aliado desde hace meses: SwingerApp. Una App que llevan en el móvil, con geolocalizador, que te conezta con las personas de tu entorno que tengan los mismos gustos sexuales que tú. Según su creador, Jesús López, las garantías de que sea efectiva radican en sus estrictos controles de calidad para que los usuarios accedan. A pesar de que en todas las RRSS ligar es lo más sencillo, cuando hablamos de este tipo de encuentros, es primordial la seguridad, para Ana esto es fundamental a la hora de usar esta App, capaz de geolocalizarte todas las fiestas, reuniones, encuentros y amigos que pudieran gustar de tener sexo como a ti te apetece: “Antes de salir de casa ya sabes qué quedada, qué fiesta, qué reunión hay. Eliges la fiesta de intercambio de parejas a la que quieres ir”.

¿Existe de verdad homofobia dentro del colectivo homosexual? Según Dayan San Juan, integrante de Arcópoli, la homofobia es más que latente, porque se obliga a las personas a seguir un estereotipo determinado. “Ha llegado un momento en el que no eres nadie si no cumples determinado rol marcado”. En las App de ligoteo entre homosoexuales se marcan mucho las obligaciones a las que están sometidos los homosexuales: Hay hombres que reniegan de la plumofobia y lo ponen en sus perfiles para no relacionarse con ellos. “Es como una necesidad imperiosa de sentirte valorado que se nos está yendo de las manos”.

En nuestro recorrido literario, nos fijamos en un libro rompedor, ácido y puede que hasta incómodo. Coito ergo sum de María Von Tuceda es todo esto y más. Las drogas, el sexo, los intereses y las pretensiones giran a lo largo del libro repasando las relaciones sexuales que aparecen y desaparecen. “Muchos patrones que viene de la pornografía determinan nuestros encuentros sexuales. Las mujeres adultas tenemos pelos en el coño, cuando te exigen no tenerlo es porque esos amantes aprendieron sexo en el porno”. Qué bien pude regodearme en esa sexualidad en la que me muevo y en la que no me queda otra que seducir al personal… Cualquier desayuno merece la pena que te lo trabajes para que sea todo un éxito.

Julián Jaén, El Patillas, nos trajo las novedades informativas de la semana, esta semana contándonos cómo ha sido recibido Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en Islandia: todo el país lo recibió cubierto de banderas arcoiris. Y… ¿Creen que Alexa no sabe lo que es #ContigoDentro? Un gran oyente nos sacó de dudas. LA polémica semanal viene de la Universidad de Coruña, puesto que tiene planteadas unas JOrnadas sobre prostitución que ha puesto en pie de guerra a colectivos feministas que no consideran que la Universidad debe albergar cualquier blanqueamiento de trata de mujeres.