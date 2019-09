Un cineasta llamado Luis Eduardo Aute

Cantautor, poeta, músico, pintor… Luis Eduardo Aute es un artista total. Y el cine tampoco le es ajeno. De joven, como reconoce en el documental que ha dirigido Gaizka Urresti y que se ahora se estrena, pretendió ser director de cine. “Quise entrar en la escuela de cine, pero en aquellos años se pedía el "preuniversitario" y yo no le tenía, me suspendieron dos años y no pude entrar”. Fue entonces cuando se lanzó a rodar cortos. “Tiene un cortometraje, A flor de piel, muy universo Aute, muy Las cuatro y diez que protagonizan Jaime Chávarri y Ana Belén”, nos cuenta Gaizka Urresti, director de Aute Retrato.

A flor de piel fue efectivamente uno de esos cortos, pero también rodó otros como Minutos después y Chapuza uno. A mediados de los 80 Luis Eduardo Aute escribió y dirigió uno de los segmentos o capítulos de la película Delirios de amor que posteriormente se convertiría en serie de televisión y en donde Aute volvería a trabajar.

“Hay un artista que es Aute, pero que toca distintos palos”apunta la directora Azucena Rodríguez. “Cuando ves su pintura ves que tiene que ver con su música; su música tiene que ver con sus películas y sus películas tienen que ver con su pintura. Y tiene una cosa que es muy interesante cinematográficamente que es que toda su poética, como cantante y como compositor musical, la traslada y la lleva al cine. Hace un cine poético en el mejor de los sentidos”, afirma la realizadora.

En muchas de sus canciones, como en Las cuatro y diez o Mira que eres canalla, se cuelan, como no podía ser de otra manera, referencias cinematográficas. “Muchos de sus temas son como pequeñas películas de François Truffaut”dice Gaizka Urresti. “Tienen ese tono de la Nouvelle Vague, pero él es más humanista y está más cerca de Truffaut que de Godard”.

En 2001 Luis Eduardo Aute presentó en el Festival de San Sebastián un largo de animación insólito titulado Un perro llamado dolor. Fueron más de cinco años de trabajo meticuloso y obsesivo con unos cinco mil dibujos realizados a mano. Un original, artesanal y solitario proyecto que fue nominado al Goya. “Eduardo no está acostumbrado a trabajar en equipo. Sus películas de animación las hace él solito con su hijo y con algún amigo que le ayuda. Es un trabajador solitario”, afirma el director Jaime Chávarri.

Como se puede comprobar en Un perro llamado dolor y en otros de sus cortometrajes animados, Luis Buñuel es uno de los cineastas que más le han influido. El cantautor tiene incluso una calle con su nombre en Calanda, el pueblo natal del director aragonés. “Estoy encantado con tener una calle en Calanda, mucho más que en Sunset Boulevard”, se le oye decir a Aute en la película.

Pero hay otros directores a los que el autor de canciones como Al alba o Rosas en el mar admira. “Le gusta tremendamente Hitchcock”, afirma Gaizka Urresti. “Tiene un gusto cinematográfico muy bueno. Ve de todo. Recuerda que en la canción Mira que eres canalla se menciona La huida, la de Sam Peckimpah con Steve McQueen”.

En 2016 Luis Eduardo Aute sufrió un ataque al corazón. Desde entonces no aparece públicamente. Pere le seguimos imaginando como siempre: pintando, ideando canciones y poemas y viendo y recordando sus películas favoritas como… aquellos Cuatrocientos golpes de Truffaut. Y el travelling con el pequeño desertor de Antoine Doinel… Al fin y al cabo, nadie mejor que Aute sabe que… toda la vida es cine y los sueños, cine son.