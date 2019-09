Medina Cantalejo: "Cuando fui a hablar con los jugadores un político intentó entrar en la charla y le tuve que echar"

Luis Medina Cantalejo ha sido este jueves en El Larguero el protagonista de la sección de Iturralde para contarnos cómo vivió el "día del cochinillo", un Clásico que se tuvo que cancelar por los lanzamientos de objetos varios al jugador portugués, Figo, recibido en el Camp Nou como un traidor tras ficha por el eterno rival, el Real Madrid.

"¿El día del cochinillo? Imagínate lo que es estar soñando con pitar un partido así, un Clásico. Sabía lo que había pasado la semana anterior. Cuando voy al campo ya sé que va a haber problemas, pero ya en el calentamiento se veía que estaba muy caliente la cosa", indicaba el árbitro en aquella ocasión, quien se vio obligado a parar el encuentro ante el nivel de peligro. "Michel, cabreado, vino hacia mi pidiéndome una falta y le dije 'pero si la he pitado', no se escuchaba ni el silbato", recordaba.

"Hay un momento, cuando lanzan la botella de whisky, que ya había hablado con los capitanes porque si seguía así hay que parar. Hice lo que entendía que había que hacer. Hablé con los jugadores y les dije que no se enfriaran, que íbamos a salir otra vez. Cuando fui a hablar con los jugadores una persona intentó entrar en la charla y le tuve que echar, un político", admitió el árbitro.

Medina Cantalejo confesó que "no era un político conocido y no sigue en activo. Le dije que ahí no era absolutamente nadie. Le dije que por mis bemoles se arregla".