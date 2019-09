Barbara Probst Solomon: La brigadista de la España democrática

Antonio Rubio vuelve esta semana para rendir homenaje a Barbara Probst Solomon, la fallecida periodista y escritora estadounidense que luchó por la causa republicana durante la Guerra Civil. La " improbable e infatigable brigadista de la España democrática", como la llama Rubio, ayudó a escapar a dos estudiantes antifranquistas de la cárcel en 1948. Dicho suceso fue retratado en la película “Los años bárbaros” y en el documental “Cuando acabó la guerra”, además de una obra de la propia Probst llamada “Los felices cuarenta”.

Colaboradora del diario El País y de otros medios de gran relevancia internacional como The New York Times o The New Yorker, Barbara Probst se convirtió en un puente entre España y Estados Unidos, reivindicando la causa republicana a través de la revista Península, perteneciente a un grupo de la resistencia ubicado en París.

Pero la relación de Probst con España no la separó del éxito en casa. Su primera novela, “The beat of life”, ha sido considerada la obra más representativa de la juventud americana de los años 50, consagrándola como una de las grandes literatas estadounidenses de la época.