Más de 25 años en prisión lleva Pablo Ibar, intentando demostrar su inocencia. El estadounidense de padre español fue condenado a pena de muerte por un triple asesinato, pena que fue recientemente rebajada a cadena perpetua. Miguel Ángel Silvestre tenía 12 años cuando se produjo la detención y el posterior caso que desembocó en la pena capital para Ibar, pero aún recuerda el impacto que le produjo: “Es de un nivel altísimo de osadía que el propio ser humano sin ser conocedor de la verdad absoluta sea capaz de castigar quitando la vida a otro ser humano”, asegura.

El actor interpreta a Ibar en ‘En el corredor de la muerte’, la serie de Movistar+ que narra la detención y el proceso judicial por el que ha pasado. Un camino lleno de irregularidades donde se ponen de manifiesto los fallos del sistema. Basada en el libro homónimo de Nacho Carretero y dirigida por Carlos Marqués-Marcet, precisamente estos dos nombres fueron determinantes en la decisión de Miguel Ángel para aceptar el papel: “Hay algo de las películas de Marqués-Marcet que me seducía mucho, la carencia de edulcorar las emociones y la sobriedad”, dice sobre el director de ‘Los días que vendrán’. “Además, trabajar con Nacho Carretero después de ‘Fariña’ me pareció muy interesante. Me gusta como periodista, me parece veraz y que busca los detalles de las historias”, dice el actor.

Sin embargo, fue la certeza de que Ibar es inocente la que hizo a Miguel Ángel lanzarse a su interpretación. “Después de documentarme, empiezo a tener una opinión de todas las contradicciones que hubo en el juicio y empiezo a creer en Pablo. Ahí es donde decido que cojo el proyecto”, asegura. “Leo el libro de Nacho, veo vídeos y documentales y tengo una cierta opción con respecto a la pena de muerte”, opina. La serie está complementada con un podcast producido por Podium Podcast que profundiza en los detalles del caso y de la investigación realizada por Carretero.

En el momento en el que la serie comenzó a materializarse, Ibar estaba en prisión preventiva, situación por la que ningún miembro del equipo pudo conocerlo personalmente. El juicio, que se repitió en enero de 2019, volvió a concluir con su culpabilidad, sacándolo del corredor de la muerte, pero aplicando la cadena perpetua. Este proceso hizo imposible la pequeña posibilidad del equipo de la serie de conocer a Ibar y poder conversar con él. “Nos hemos intentado acercar de una forma muy prudente a la historia. Me gustaría conocerle, pero no es algo que sienta que puedo pedir. Tengo muchas ganas de conocerlo y decirle que creo en él”, dice Silvestre, que considera que acercarse a su forma de ser y su parte más íntima de forma artística es lo mejor que podían haber hecho para no molestar en un proceso tan complejo para su familia.

Marqués-Marcet hace que descubramos la historia poco a poco, desde muy diferentes puntos de vista, no solo el de Ibar, sino también los de su familia, su novia o los fiscales. Pero va más allá de la descripción de este proceso para reflejar la situación de la comunidad latina en Estados Unidos. Silvestre, que vive a caballo entre Los Ángeles y su Castellón natal, no ha sentido esa marginación porque, como cree, excluye a los españoles. “No puedo hablar por lo que siente un latino, pero me lo puedo llegar a imaginar, no hace falta más que ver las noticias y ver lo que dicen los políticos”, dice el actor.

Con este papel, el actor vuelve a trabajar en España después de un importante periplo por series tan internacionales como ‘Sense8’ o ‘Narcos’. “Tuve mucha suerte de trabajar con las hermanas Wachowski, fue un sueño como puede ser trabajar con Tarantino o Scorsese”, dice. Ahora trabaja encantado bajo las órdenes de Álex de la Iglesia en ‘30 monedas’, una serie de terror para HBO, porque como dice, “como en España no se está en ninguna parte”.