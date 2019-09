Llull: "En el momento más difícil hemos sacado nuestro carácter y nuestro corazón"

Uno de los grandes destacados de la selección española en estas semifinales en particular y en el Mundial en global, Sergio Llull ha pasado por El Larguero horas después de que España haya certificado su presencia en la final.

"El secreto es el trabajo, el sacrificio y no dar nunca un partido por perdido. Hoy pintaba mal la cosa y en ese momento hemos sacado nuestro carácter y nuestro corazón y hemos dado la vuelta al partido", ha asegurado.

Cuestionado por la que a buen seguro será un complicadísimo partido contra la selección de Argentina, Llull ha dicho: "Muy contentos, sobre todo cuando te dejas todo en la cancha y consigues el premio de ganar el partido y asegurarte ya una medalla, el equipo está muy contento por jugar una final de un Mundial que no se juega todos los días y queremos dar un paso más y conseguir la medalla de oro, va a ser un partido durísimo seguro. Llegamos en un buen momento a la final. En los partidos a vida o muerte el equipo ha respondido y ahora hay que dejarse la piel y el alma durante 40 minutos para intentar hacer historia".

El jugador del Real Madrid además ha avisado de que el cansancio "no es excusa" después de las dos prórrogas disputadas este viernes: "Ellos también han jugado más tarde, esperemos que no pase factura, cuando juegas una final de un Mundial el cansancio no es una excusa, ahí ya no duele nada".

"Para mí es especial defender esta camiseta, es un orgullo muy grande, un privilegio, estar entre los 12 en este Mundial para mí es una alegría. Está claro que venía de una lesión complicada, además me la hice con la Selección y ha sido un poco como cerrar el círculo", ha añadido a título personal.