Javi Gracia: "Se me transmitió que el proyecto era a largo plazo cuando renové mi contrato"

Javi Gracia, recientemente destituido en el Watford de manera sorprendente, ha atendido a los micrófonos de El Larguero para hablarnos de cómo está viviendo esta difícil situación: "Yo no lo esperaba, me sorprendió la decisión", y esa sorpresa reside en una reunión que mantuvo con los dirigentes durante esa semana: "Me reuní con directivos en la última semana, y tras obtener dos buenos resultados (un empate fuera de casa y ganar la Carabao Cup), pensé que seguiríamos en el cargo".

Decepcionado, pero sobre todo sorprendido: "Se me transmitió toda la confianza, que el proyecto era a largo plazo cuando renové mi contrato. Después de esos dos partidos creía que estábamos enderezando un poco el rumbo", al final al técnico español "no me queda otra que aceptar la decisión del propietario".

"No me molestó especialmente el anuncio a Sánchez Flores, puede ser que esperaran a tenerle atado para cesarme a mí. Es un club con mucho cambio, Quique ya lo vivió" afirma.

Javi Gracia confiaba en seguir en Watford con un proyecto a largo plazo, por ello había renovado un total de cuatro años: "Creía que habíamos podido ser capaces de cambiar esa dinámica, pero bueno no ha sido así"

El técnico español está deseando que se le presente una buena oportunidad para entrenar, aunque le gustaría quedarse en Inglaterra un tiempo antes.